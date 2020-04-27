金正恩專用列車現行蹤　美韓專家：他還活着

朝鮮領導人金正恩健康情況和行蹤成謎，專門監測朝鮮動向的華府智庫「朝鮮卅八度」24日發布報告指出，衛星影像顯示，可能專屬於金正恩的列車21日和23日曾停靠在東岸元山市金氏家族專用的車站「領導站」。報告指出，列車現蹤雖然不表示金正恩在當地，但能增加一種傳聞的可信度，即金正恩目前停留在朝鮮東岸一處重點地帶。

朝鮮執政黨勞動黨旗下《勞動新聞》26日報道，金正恩對參與三池淵市建設的勞動者致謝，但仍未刊登金正恩的新照片，也全未提及甚囂塵上的金正恩健康狀況相關傳聞，引發猜測。

《華盛頓郵報》報道，美國與韓國情報界認為金正恩還健在，也懷疑外傳大陸派醫療團去救他的說法，因為朝鮮其實沒那麼信任大陸，金正恩父親金正日2008年中風時，幫金正日治病的是法國醫生。

不願具名的韓國官員說：「就我們所知，金正恩委員長上周在元山。」另一名官員說，韓國與美國政府並沒有金正恩死亡的證據。

金正恩專用列車被拍到曾停靠元山「領導站」（點圖放大瀏覽）：

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朝鮮三代領導人都曾被誤傳死亡。美國傳統基金會資深研究員、美國中央情報局朝鮮部門前副主管克林諾說，金正恩曾在重要公開活動中缺席，但後來都再度露面，此外，朝鮮領導人健康狀況一向是最高機密，不太可能外洩，「金正日2011年過世後兩天，美國情報界、甚至是朝鮮自己的部會，才透過官方公布的訊息得知此事」。

朝鮮前駐英公使、2016年叛逃到韓國的太永浩說，金正日2008年中風時，就算需要金正日批准的文件堆積如山，朝鮮外交部卻長達七天都不知情。

現年36歲的金正恩15日在朝鮮國父、祖父金日成的冥誕紀念活動中缺席。朝鮮官媒最後報道金正恩的下落，是他11日主持勞動黨中央政治局會議。

路透引述知情人士說法，中國大陸已派出包含醫療專家的團隊前往朝鮮給予建議。有日媒爆料說，金正恩近期在進行心臟支架手術後已成植物人。

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