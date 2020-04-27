【新冠肺炎】美國南加州數千人不理居家令撲向海灘　3人被捕

美國加州現時正因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而實施居家隔離措施，但在4月25日，南加州有成千上萬的人湧向海灘。

加州州長紐松（Gavin Newsom）3月19日頒布居家令。該州關閉餐廳、酒吧、健身室和髮廊等場所，但仍允許人們在保持社交距離下出門去登山、散步和運動等。

他在Twitter推文中呼籲人們幫忙抗疫，稱加州只有在人們留在家中以及遵守社交距離指引，才能讓疫情曲線變平：「您真的有能力拯救生命。」

洛杉磯警察局長穆爾（Michel Moore）在Twitter發布相片指，馬利布（Malibu）、聖莫尼卡（Santa Monica）和威尼斯（Venice）等的海灘全部都幾乎沒有人。

My compliments to our community for staying away from the beaches in LA. From Malibu, Santa Monica, Venice, to Dockweiler - All Clear!! Safer at Home will get us there sooner. pic.twitter.com/wZeJ8G8pDR — Chief Michel Moore (@LAPDChiefMoore) April 25, 2020

已開放沙灘的橙縣則有不同景象，亨廷頓海灘（Huntington Beach）和紐波特海灘（Newport Beach）在25日出現大批民眾。美聯社報道，估計24日已有超過4萬人到紐波特海灘。

政府相關部門在面對民眾難抵酷熱與出外的需求時，除了予以勸籲，亦會加強執法。帕西菲克格羅夫（Pacific Grove）的警察將一個公園及一個海灘關閉，因為當地人群聚集，以及不遵守限制措施。

聖地牙哥（San Diego）的警員則表示，恩西尼塔斯（Encinitas）有3人在抗議關閉海灘後，因違反公共衛生命令被捕。