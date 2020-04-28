【日本疫情】醫院床位不足　部分患者在家療養　多人病情惡化死亡

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球持續蔓延，日本情況令人憂慮，醫療系統承受病床不足的壓力，部分患者未能及時得到治療。全國已發生最少15宗民眾在家中或街上死亡事件，11宗確定與新冠肺炎有關。

新冠肺炎疫情：此圖攝於4月21日，日本醫療人員正把一名確診但症狀較輕的患者，送往一間酒店暫住。（Reuters）

其中一宗發生在東京，《東京新聞》報道指，死亡的是50歲的男性白領。他在病發後曾多次致電世田谷的保健所，但一直無法接通。直到發病後的第6日才成功預約時間前往醫院檢查。他的公司同事在4月11日前往探望，已發現他死在家中。

報道指他在逝世前一天曾發短訊給身處九州的妻子，稱自己咳嗽十分嚴重，且出現呼吸困難。

街上突然不支倒地死亡

突然死亡的人亦在街上出現，東京9日及17日分別有60多及80多歲的老人，突然在街頭上暈倒，經送院後搶救不治。兩人均遭確認感染新冠肺炎，疑在家療養期間因病情惡化，嘗試自行前往醫院途中不支。

新冠肺炎疫情在日本持續擴大，醫療系統負擔日增。醫院為確保優先讓重症患者住院，一般會安排症狀較輕的患者在家治療，但結果部分患者因病情惡化，無法及時求醫病逝。

在4月27日，日本新增確診患者173人，累積感染人數1.36萬人（不包括郵輪鑽石金主號）。死亡人數增加22人，累計死人數394人。

↓↓↓想看看日本人在疫情持續期間的日常生活，請點擊放大觀看：

+ 23 + 22 + 21

↓↓↓想看更多日本在疫情中的市面情況，請點擊放大觀看：