新冠肺炎｜日本7-Eleven創最強抗疫法　唔使用手都開到雪櫃

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，鬼祟位置例如門柄、按鈕等都不可不防。日本一間便利店最近成為網民關注目標，原來店主因考慮客人最常接觸雪櫃門柄，於是自創防疫方法讓客人不需用手亦能開雪櫃，一眾網民亦驚呼神奇，又大讚非常實用。

便利店店主大原耕治亦留意到客人最近很怕碰到雪櫃門柄，於是靈機一觸，製造一裝置安裝在雪櫃門底。（ANN片段截圖）

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位於福岡春日市的「7-11」春日公園前店近日成為國內討論話題，政府本來宣傳注意接觸傳染，而店主大原耕治亦留意到客人最近很怕碰到雪櫃門柄，於是靈機一觸，製造一裝置安裝在雪櫃門底，即使不用手亦能開門。

大原先生解釋，用腳開門算是最方便的做法，因此特意拜託廠商製作一款鋁板，只需用10分鐘即可完成。相中可見，鋁板呈倒L型，厚度只有3毫米所以很輕，闊度剛好讓一隻腳尖伸進去再踢開門，過程中不需用手，非常方便。

鋁板呈倒L型，厚度只有3毫米所以很輕。（ANN片段截圖）

大原先生又指，本來用腳開門是極不禮貌的做法，但現時有不少客人向他反映指很好用，更有大量電話打來詢問鋁板的安裝方法，甚至連位於名古屋的汽車零件廠亦想了解材質及尺寸，令他大吃一驚。

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其防疫法亦引來大批網民討論，他們讚店主有創意，一下子便解決了不少人的煩惱，不過亦有網民坦言只有少數店主幫忙解決問題是無用，最後還是要靠自己注意防疫習慣，「怎樣也好，還是勤洗手較重要」。

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