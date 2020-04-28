【新冠肺炎】薩爾瓦多封鎖監獄　半裸囚犯擠在一起完全零距離

薩爾瓦多（Salvador）監獄24日發生大規模暴力事件，其中有22人在監獄內被殺害，對此總統布基爾在推特（Twitter）上PO文提到，為了避免殺人事件再度發生，將實施「最大的監獄封鎖」，監獄內的黑幫領導人也會被送進獨立大牢，其他幫派成員則被集中管理。不過監獄內照片流出後，卻被發現罪犯們各個裸着上身，還緊緊的坐在一起，完全違反現今防疫的社交距離規則。

零社交距離：薩爾瓦多囚犯被迫半裸擠在一起，不少人戴着口罩（點圖放大瀏覽）：

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根據《太陽報》報道，薩爾瓦多伊薩爾科監獄（Izalco Jail）內24日發生22宗謀殺案，總統布基爾當晚下令將實施「最大緊急封鎖」，這也是總統布基爾自去年6月上任以來，最大規模的監獄謀殺案，薩爾瓦多也被公認是世界上最危險的國家之一，曾是美洲犯罪率最高的國家。

報道中也提到，警方調查期間，全國關押幫派份子的監獄全面實施24小時封鎖，所有成員都被集中管理。但從監獄流出的照片中發現，所有犯人全部都像「沙甸魚」一樣裸着上身擠在一起，雖然有些人戴著口罩，不過這樣的作法已違反疫情期間的安全社交距離。

自新冠肺炎（COVID-19）流行以來，薩爾瓦多已確認298宗病例，其中有8人死亡，當局也宣布若是違反疫情期間禁令規範，都可能被判刑入獄。

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