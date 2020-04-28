耶魯研究：美3月至4月初死亡人數較正常多1.5萬人　高於疫情統計

美國媒體4月27日報道，按照美國耶魯大學公共衛生學院的新研究顯示，在3月起至4月初的5周內，美國死亡人數較正常情況多15,400人，數字較同期美方公布的新冠肺炎病逝人數8,128人要高得多。

新冠肺炎：美國疫情嚴重，4月22日在紐約市一間殯儀館，館內塞滿大批棺材（Getty）

《華盛頓郵報》委託耶魯大學展開這次研究，並在4月27日刊登結果，研究人員先推算在沒有疫情的情況下，美國在3月至4月4日的死亡人數，即得出在「正常情況」下的死亡人數，然後再與今年該5周內的美國真正死亡人數及官方公布的疫情病逝人數比對，以了解疫情死亡人數是否遠高於各州的官方統計。

耶魯教授溫伯格（Daniel Weinberger）表示，分析結果顯示疫情死亡人數大幅高於官方數字，他認為知道正確數字有助於決策，非常重要，讓政府了解疫情是如何演變及在各地的嚴重程度。

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研究顯示，若按各州份的數據，在今年3月起至4月4日期間，紐約市的死亡人數較正常情況高出起碼6,300人；在紐約州，該段期間的死亡人數較正常高出至少1,700人；至於在新澤西州，死亡人數較正常高2,200人。

報道同時指出，那些較正常多出的死亡人數，不一定全是因為新冠肺炎而死，當中可能包括那些在疫情期間不願求醫，結果因其他病症而死的人等。

研究顯示疫情實際死亡人數可能遠高於官方統計，事實上，紐約市之前也曾修正數字，在4月14日的疫情統計數據中，死亡人數大幅增加3778人，較之前的6589人增長一半，官方表示，之前的統計數據未有包含未經檢測便死於家中或醫療機構的人。