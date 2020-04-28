美韓尋找金正恩？　兩軍罕見同日出動6偵察機飛朝鮮

朝鮮領袖金正恩在被傳接受手術後情況危急後，一直未見蹤影，朝鮮政府及媒體亦沒有正面回應。韓國和美國罕見在4月27日派出共6架偵察機在朝鮮上空巡航。韓國媒體分析它們是為了尋找金正恩蹤影。

圖為4月21日韓國民眾在首爾的電視屏幕觀看有關朝鮮領導人金正恩的新聞報道。（Reuters）

韓國《朝鮮日報》28日報道，韓國和美國軍方27日共派出6架偵察機，對朝鮮進行監視。雖然韓美時常會派機偵查北韓，但這次是同一天派出6部軍機，情況極不尋常，被推測有可能是除了進行例行情資蒐集外，還要尋找金正恩的蹤影。

報道引述軍方高層消息人士稱，這6架偵察機分別是3架RC-12、1架E-8C聯合星（J-STARS）和1架EO-5C（Crazy Hawk）。RC-12及EO-5C都是有監聽功能的飛機，顯示它們在嘗試收集通訊數據，以了解金正恩的健康情況，還有他究竟是身在平壤或是元山的訊息。

E-8C是用於追蹤地面軍隊及設備移動的機種。美國看來是在監察朝鮮軍人及武器的動向。

韓國空軍的偵察機同日也對朝鮮進行偵察行動，軍方雖然沒有說出偵察機型號，但《朝鮮日報》認為可能派出監聽用的「白頭」系列偵察機。

該報引述消息稱，美國和韓國的偵察衛星捕捉到金正恩的身影，指他曾在元山的別墅附近騎馬，身旁人員在玩水上電單車。

有官員稱美國的偵察衛星有「可以確認到金正恩臉部」的能力，且稱若金正恩出現問題，其他人應不會「如此輕鬆的在玩水上電單車」。因此可以確認金正恩仍然在生，且沒有特別健康問題。

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