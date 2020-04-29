【新冠肺炎】意大利確診個案突破20萬宗　西班牙擬6月底完全解封

意大利民防部門4月28日表示，當地的新型冠狀病毒（COVID-19）確診個案突破20萬宗，是繼美國和西班牙之後，疫情第三嚴重的國家。而西班牙則計劃在6月底完全解除實施多時的居家令。

意大利當局表示指，全國在過去24小時再多382人死於疫情，比上一日的333人稍為回升，總數則增至27,359人，是最多人喪生的歐洲國家。至於確診個案方面，當地新增2,091宗，至今共有201,505人受感染。

目前意大利的疫情持續放緩，現時留在深切治療部的病人數目從上一日的1,956人減至1,863人，而康後人數則由66,624人增至68,941人。當局亦提到，現時全國共有127.5萬人接受病毒檢測。

而在西班牙，首相桑切斯（Pedro Sanchez）宣布國家會從5月4日起分4個階段解封，目標是在6月底回復正常生活。他指解封會視乎各地區的疫情，包括傳染率、深切治療部可使用床位數目、民眾遵守社交距離的情況等。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新數據顯示，截至28日，西班牙共有232,128人確診、23,822人身亡、123,903人康復。

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