【新冠肺炎．各地措施】 西班牙擬解禁　准民眾出外做運動和散步

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

西班牙：首相桑切斯（Pedro Sanchez）4月25日發表全國電視講話時表示，假如疫情繼續放緩，民眾可以從5月2日獨自外出運動，或與同住的一名親友出外散步。14歲以下兒童從26日起，每天早上9時至晚上9時之間，最多可以外出1小時，進行受監管的戶外活動，活動範圍僅限住所附近1公里，且不得前往遊樂場。每名成人最多可陪伴3名孩子外出，期間必須遵守社交距離指引，與其他人保持至少兩米距離。

法國：總理辦公室4月25日公布，總理菲利普（Edouard Philippe）準備在4月28日向國會提交解封計劃，國會屆時會討論及表決該計劃。法國自3月17日起限制民眾活動，並準備在5月11日結束。

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美國：美國總統特朗普（Donald Trump）4月24日在白宮簽署總值4840億美元的援助經濟法案，幫助受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響的小型企業，和為備受壓力的醫院解困。而眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）同日表示，國會正草擬新一份救助法案。

印度：該國3月25日起實施全國封鎖措施，封鎖令其後延長至5月3日。內政部4月24日晚上宣布，25日起允許社區和住宅區的商店有限度重開，零售店舖人手在營運時要減少50%，員工工作時需保持適當的社交距離，以及戴上口罩和手套。酒類及非必需用品的買賣會繼續被禁止，大型市場及單品牌和多品牌的購物中心仍需暫停營業，直至5月3日。放寛商店限制的規定不適用於全國數以百計的疫情熱點及收容區。

泰國：泰國皇家公報網站4月24日公布，政府批准再次延長在泰國停留的外籍人士的簽證許可時間，有效期會延長至7月31日。政府4月8日公布首次延長簽證許可期限的措施，准許外籍人士逗留至4月30日。

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黎巴嫩：總理迪亞卜（Hassan Diab）宣布將該國「封城」措施延續2周至5月10日，但經濟活動會在來來數周逐步重啟。

中東及非洲：多個穆斯林國家4月24日正式展開今年齋戒月禁食的第一天，不過受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，全球的穆斯林將迎來不一樣的齋戒月。沙特阿拉伯等區內國家逐漸實施封鎖措施，大部份清真寺關閉。

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