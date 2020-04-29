【新冠肺炎】研究指日本3月後蔓延的病毒或來自歐美

日本的新型冠狀病毒（COVID-19）個案持續增加，全國截至4月28日共有13,895人受感染。當局仍追查感染來源，國立傳染病研究所在27日發表調查報告，指3月以後在日本蔓延的病毒很有可能來自歐洲等地。

新型肺炎：日本至今有超過1.3萬宗確診個案，當中東京有逾4,000人受感染。圖為3月24日，上野公園有大批戴着口罩的遊客賞花。（AP）

《朝日新聞》28日報道，國立感染症研究所為全國560名病例進行病毒基因序列，並從世界各地獲得約4,500個病例的病毒數據，從而為病毒基因特徵進行分析。

研究推斷，日本早期發生的集體感染及「鑽石公主」號郵輪患者檢測到的病毒，與1月初武漢檢測出的病毒有較深的聯繫，但該病毒3月以後並未在日本繼續傳播，因此認為沒有再擴散。

報告提到，3月末開始在日本各地發現的第二波「傳染路徑不明」病例，其病毒基因與歐洲各國的病毒基因特徵較為相似，所以推測該病毒或有機會是由從歐美等海外地區回國人士和遊客帶入，並在數幾周內疫情迅速在全國擴散。

根據日本厚生勞動省的數據顯示，截至28日，全國共有13,895宗確診、413人死亡，康復人數為3,838人。

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