【新冠肺炎】特朗普再動用國防生產法　確保肉類加工場運作

美國總統特朗普（Donald Trump）4月28日簽署行政命令，引用《國防生產法》，把肉類加工列為重要基建設施，確保肉類製品供應穩定。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月23日，科羅拉多州JBS肉類加工場。工場內有過百名員工集體感染新冠肺炎，已造成最少3人死亡。（Getty）

特朗普表示，肉類工場是國家進入緊急狀態期間的基礎設施，關閉工場會破壞國家肉類和家禽供應鏈的運作，因此政府必須採取行動，確保肉類工場能繼續展開業務。

美國泰森食品公司（Tyson Foods）26日，在多份媒體刊登全頁文章，指疫情令全美各地肉品加工廠關閉，警告食物供應鍊正在斷裂，將造成食品供應短缺。

在食品工廠集中的威斯康星州布朗縣（Brown Country），當地920宗確診病例中有486宗發生在當地肉類加工廠，部分工廠因而停工。

代表肉類食品工場工會，全美食品商業工人國際聯會（United Food and Commercial Workers International Union）表示，政府不能簡單命令就讓員工復工。聯會稱政府需提供保護裝備，並制定社交疏離指引等措施，確保員工能安全上班。

工會主席佩隆（Marc Perrone）表示，儘管工會對食品供應感到擔憂，但行政命令必須把員工安全放在首位，否則無法確保食品供應穩定。

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