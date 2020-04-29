【新冠肺炎】美國北卡羅來納州寵物犬確診　或成全國首宗

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新型冠狀病毒（COVID-19）導致全球近310萬人確診，連寵物都受到感染。繼香港早前證實有寵物犬感染病毒後，美國北卡羅來納州亦有狗隻受感染，或成為全國首宗個案。

全國廣播公司（NBC）4月28日報道，杜克大學（Duke University）兒科教授麥克利恩（Heather McLean）與丈夫及兒子證實確診，於是接受大學的研究。當局派員到他們家中抽取樣本，包括為各人抽血等，以及為家中的兩隻寵物犬和一隻家貓抽取口腔樣本。

化驗結果顯示，其中一隻名為溫斯頓（Winston）的八哥犬對病毒呈陽性反應。麥克利恩指，溫斯頓當時出現輕微病徵，指牠的咳嗽和打噴嚏方式與平時不同，而且有食慾不振情況，因此認為愛犬的情況有異常。

新型肺炎：全球至今大有超過300萬人確診，多個地方亦出現動物受感染的個案。（Getty Images）

負責領導研究的教授伍茲（Chris Woods）指，溫斯頓可能是全美國首宗狗隻受感染個案。麥克利恩指溫斯頓病了數天後開始復原，她希望可以透過這次研究了解更多動物如何確診的途徑，但認為大家無需太過憂慮寵物感染問題。

美國疾病控制和預防中心（CDC）的指引提到，目前無證據顯示動物是傳播新型冠狀病毒的主要途徑，但呼籲民眾不要讓寵物與家庭外人士或動物接觸。假如有家庭成員感到不適，必須將對方隔離，亦不可讓寵物與患者接觸。

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