【新冠肺炎】美國北卡羅來納州寵物犬確診　或成全國首宗

新型冠狀病毒（COVID-19）導致全球近310萬人確診，連寵物都受到感染。繼香港早前證實有寵物犬感染病毒後，美國北卡羅來納州亦有狗隻受感染，或成為全國首宗個案。

全國廣播公司（NBC）4月28日報道，杜克大學（Duke University）兒科教授麥克利恩（Heather McLean）與丈夫及兒子證實確診，於是接受大學的研究。當局派員到他們家中抽取樣本，包括為各人抽血等，以及為家中的兩隻寵物犬和一隻家貓抽取口腔樣本。

Check out Winston! This pug & his family live in Chapel Hill. Tonight we learned he tested positive for coronavirus. Duke researchers said to their knowledge, this is the first instance in which the virus has been detected in a dog. Tune in at 11 on @WRAL to see how he’s doing! pic.twitter.com/1iXdeFZPMm — WRAL Kirsten Gutierrez (@WRALKirsten) April 28, 2020

化驗結果顯示，其中一隻名為溫斯頓（Winston）的八哥犬對病毒呈陽性反應。麥克利恩指，溫斯頓當時出現輕微病徵，指牠的咳嗽和打噴嚏方式與平時不同，而且有食慾不振情況，因此認為愛犬的情況有異常。

新型肺炎：全球至今大有超過300萬人確診，多個地方亦出現動物受感染的個案。（Getty Images）

負責領導研究的教授伍茲（Chris Woods）指，溫斯頓可能是全美國首宗狗隻受感染個案。麥克利恩指溫斯頓病了數天後開始復原，她希望可以透過這次研究了解更多動物如何確診的途徑，但認為大家無需太過憂慮寵物感染問題。

美國疾病控制和預防中心（CDC）的指引提到，目前無證據顯示動物是傳播新型冠狀病毒的主要途徑，但呼籲民眾不要讓寵物與家庭外人士或動物接觸。假如有家庭成員感到不適，必須將對方隔離，亦不可讓寵物與患者接觸。

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