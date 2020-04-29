捷克參院議長柯佳洛訪問台灣前猝逝　遺孀指控中方

捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）原定2020年2月訪問台灣，但不幸在1月20日猝逝，捷克公共電視台4月26日播出他的妻子及女兒的訪問，兩人指控中國，指中方曾要求柯佳洛不要訪問台灣。

柯佳洛在2020年1月20日逝世，終年72歲，圖為參議院網站對他的介紹（網站截圖）

柯佳洛的遺孀與女兒接受捷克電視節目《168小時》的訪問，女兒溫紹娃（Vendula Vinšová）表示，柯佳洛在1月14日總統府舉行的新年餐會後有所變化，變得沉默，遺孀薇拉（Věra Kuberová）也指他變得心神不定。

報道稱，柯佳洛當時從總統澤曼（Miloš Zeman）方面取得一封來自中國大使館的信件，內容提到一旦柯佳洛訪問台灣，捷克企業將要付出代價。然後在1月17日，柯佳洛到中國大使館參加農曆新年宴會，中國駐捷克大使張建敏私下跟他談話，再度傳遞不建議他訪問台灣的意願，薇拉引述柯佳洛表示，如果他堅持去台灣，張建敏說他會遭撤換。

柯佳洛之後在1月20日不幸猝逝，終年72歲。溫紹娃引述醫生稱，柯佳洛可能在17日或18日就有心肌梗塞，且壓力很大。

🔻溫紹娃與薇拉的訪問片段🔻

路透社在2月19日曾報道，中國駐捷克大使館曾在1月10日向捷克總統辦公室發信，內容提到「捷克企業若有代表與柯佳洛議長一起訪問台灣，未來將不會得到中國或中國人民的歡迎。」

信件又稱「在中國有經濟利益的捷克企業，將要為柯佳洛議長訪問台灣而『買單』。」內容並提到，中國是很多捷克企業的最大外國市場，包括斯柯達汽車（Skoda Auto）、捷信集團（Home Credit Group）等。捷克總統發言人當時證實有收到信件，但未肯評論內容。

（綜合報道）