【新冠肺炎】歐洲不再佛系抗疫？　捷克身先士卒強制戴口罩掀迴響

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）最初在亞洲爆發時，市民紛紛張羅口罩。到了今日，口罩早已成為我們生活的必需品。不過在地球的另一端的歐美國家，因為文化差異等原因，有人或者仍然對「戴口罩」感到遲疑。但隨捷克等國家領頭戴口罩，情況或者再不一樣。

斯洛伐克總統恰普托娃（中）親身示範如何戴口罩也不失優雅，將口罩化身時裝的一部份，配襯與裝扮同一色調的口罩。圖為3月21日恰普托娃出席內閣就職典禮。（路透社）

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不跟隨世衛指引 中歐多國身先士卒

世界衛生組織（World Health Organization）目前仍然不建議普通市民戴口罩，指無特定證據顯示大眾戴口罩有任何潛在好處。歐美大部份國家仍然跟隨世衛建議，加拿大衞生官員也指沒病戴口罩或有負面影響。

捷克、斯洛伐克和波斯尼亞和黑塞哥維那卻成為歐洲的「奇葩」，強制要求市民外出時戴口罩。斯洛伐克總統恰普托娃（Zuzana Caputova）甚至親身示範如何戴口罩也不失優雅，將口罩化身時裝的一部份，配襯與裝扮同一色調的口罩，成為網絡熱話。

捷克火力全開 奧地利跟隨

要數到最「落力」呼籲市民戴口罩的國家，便非捷克莫屬。總理巴比什（Andrej Babis）和其他政客以身作則，到國會出席會議或發表電視講話時也會戴口罩。衛生部長沃伊捷赫（Adam Vojtech）亦粉墨登場，參與拍攝宣傳片，呼籲「全民戴罩」（#Masks4All）。

捷克的民間力量也不容忽視。布拉格有時裝學生響應呼籲，親手縫製棉質口罩供應給市內的產科醫院。有網站製作互動地圖，列出出售口罩的地點。布拉格等地市政廳也設置收集點，將口罩分派給弱勢社群。

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）3月30日宣布所有前往超級市場的市民必須戴口罩之後，德國東部城市耶拿（Jena）31日也要求市民於商店和公共交通工具戴口罩，為國內首個強制戴口罩的城市。

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再不抗拒戴口罩？

外界認為，隨歐洲確診數字持續上升，市民或會跟隨很多東亞國家的做法，不再抗拒戴口罩。德國地方官員也促請聯邦政府將戴口罩列為全國強制措施。德國疫情重災區巴登－符騰堡州首長克雷奇曼（Winfried Kretschmann）表態支持使用自製口罩，並將與總理默克爾（Angela Merkel）會面時提出有關議題。

對於成為歐洲「異類」，斯洛伐克總理馬托維奇（Igor Matovic）指，世衛「建議只有感染人士應該戴口罩，但如果所有人都戴口罩，感染者也會戴口罩。」他表示，只有未來才能表明出哪些國家揀選了正確的策略，哪些沒有。難怪捷克總理巴比什也隔空呼籲美國總統特朗普（Donald Trump）仿傚捷克的做法。