【新冠肺炎．各地措施】特朗普：不會延長美國社交距離指引

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

美國：總統特朗普（Donald Trump）4月29日在白宮會見路易斯安那州州長時表示，隨着各州開始重啟經濟，原定4月底屆滿的社交距離指引會逐漸消失，不會再延期實施。與會的副總統彭斯（Mike Pence）指出，白宮已發布新指引，就是各州如何在安全和負責任的情況下重啟經濟。

德國：外長馬斯（Heiko Maas）及政府發言人4月29日表示，由於新冠肺炎疫情仍未受控，加上多國實施的限制措施仍然持續，德國將原定5月3日到期的境外旅行警告，延長至6月14日。

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芬蘭：總理馬林（Sanna Marin）4月29日指出，5月14日開始，國內學校和日託中心將會重開，兒童會在14日起的兩周之內逐步返校上課，高中和職業學校的學生則繼續遠程學習。

泰國：總理巴育（Prayut Chanocha）4月28日召開內閣會議後表示，內閣通過延長全國緊急狀態及宵禁令至5月31日，並為放寬商業活動限制設定指引。國際航班不能降落的禁令維持至5月底，國內繼續在晚上10時至翌日清晨4時實施宵禁，民眾非必要的跨省通行必須要減少或推遲，且不准民眾參與社交聚會。解禁措施將分為4個階段，預計每個階段至少維持14天。

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法國：總理菲利普（Edouard Philippe）4月28日指出，他會向國會提交法案，延長緊急狀態至7月23日，讓政府繼續通過法令限制國內民眾行動、業務和聚會自由。

他又指，5月11日開始放寬封城措施，部分非必要商店可以重開，但酒吧和餐廳除外，商店有權要求顧客戴口罩，並應確保他們相隔約1米距離。當局將強制民眾在公共交通及學校等場所戴上口罩。

西班牙：首相桑切斯（Pedro Sanchez）4月28日宣布，國家會從5月4日起分4個階段解封，目標是在6月底回復正常生活。他指解封會視乎各地區的疫情，包括傳染率、深切治療部可使用床位數目、民眾遵守社交距離的情況等。

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俄羅斯：總統普京（Vladimir Putin）4月28日宣布再次延長非必要工作人士的假期至5月11日，並呼籲民眾嚴格遵守防疫措施，確保疫情可以放緩。

普京警告，俄國疫情尚未達高峰，但可望於兩週內開始逐步鬆綁境內封鎖措施。他下令政府擬訂計劃，根據各地區狀況，自5月12日起逐步鬆綁隔離措施。

澳洲：新南威爾斯省4月27日公布，28日早上起重開邦迪海灘（Bondi Beach）以及Bronte和Tamarama兩個海灘，惟僅限民眾入內游泳和滑水，不能進行社交聚會、曬日光浴、散步和慢跑等活動，且只向當地居民開放。

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