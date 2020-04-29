【新冠肺炎】美國CDC更新指引：寵物都應遵守社交疏離

美國出現首宗寵物狗確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的個案後，美國媒體4月28日報道，美國疾病管制與預防中心（CDC）更新指引，建議寵物應與人類一樣，都要社交疏離（social distancing）。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月28日，紐約市一間好市多外，掛着購物及排隊應保持社交距離的告示（Getty）

美國北卡羅來納州一個家庭確診感染新冠肺炎後，家庭內的八哥犬也在4月28日確診，並出現咳嗽、打噴嚏與食慾不振狀況。

雖然目前無跡象顯示寵物會把病毒反過來傳染人類，但為安全起見，美國疾控中心更新指引，建議寵物應與人類一樣，進行社交疏離。指引稱「對寵物如同你的家人一樣，保護牠們避免感染」，提出要限制寵物與家庭外其他人或其他動物的接觸。

指引要求人們帶寵物外出時應避免讓寵物與其他寵物互動，狗應使用狗帶牽引，行動時與主人保持最少6英尺（約1.8米）的距離。而貓則應留在屋內，避免外出。

同時，若主人確診感染應避免接觸寵物。若迫不得已需照顧寵物，接觸時應用布掩口鼻，並在事後清潔雙手。

美國紐約布朗克斯動物園（Bronx Zoo）23日據報有4隻老虎和3隻獅子受感染，症狀輕微，首宗寵物狗感染個案至28日才確認。

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