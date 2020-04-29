【新冠肺炎】蓬佩奧稱對中國實驗室感到憂慮　續批評中方隱瞞信息

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球繼續蔓延，中美之間的爭拗同樣持續，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月29日表示，美方對中國的實驗室仍然感到憂慮，又指世界需要深入了解新型冠狀病毒如何起源。

蓬佩奧（左）與特朗普（右）均多次指摘中方隱瞞疫情，引來中方抗議，圖為兩人4月9日出席記者會（Getty）

蓬佩奧批評中方隱瞞信息

蓬佩奧接受霍士新聞電視台（Fox News）訪問時表示「我可以告訴你，中國國內的實驗室確實令人擔憂。」他又稱「我仍然擔心中國共產黨沒有告我們所有實驗室發生的一切。」

他認為，中國政府仍然繼續保留某些關於病毒的信息，不讓美國專家知道。他聲稱「雖然我們盡了最大的努力讓專家工作，但他們（中方）仍在試圖隱瞞與混淆（信息）。這是錯誤的，繼續對世界構成威脅，我們都需要深入弄清楚到底發生了什麼。」

中美爭拗升溫

自疫情爆發後，中美爭拗升溫，美國總統特朗普（Donald Trump）4月15日更稱，美方正在調查有關新冠病毒來自武漢實驗室的傳聞。但事實上，不少科學家都指出這些傳聞欠缺事實根據，美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）4月14日表示，根據目前資料，並不認為新冠病毒源自中國實驗室製造，傾向認為源於大自然。

中國科學院武漢病毒研究所研究員、武漢國家生物安全實驗室主任袁志明之前則接受路透社採訪表示，有關新冠病毒由武漢病毒研究所合成的說法毫無根據，新冠肺炎疾病起源尚無定論；關於武漢病毒研究所實驗室的惡意指責是「無中生有」，並與現存所有證據相矛盾。