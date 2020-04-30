【新冠肺炎】意大利疫情續穩定　單日喪生人數再減少

意大利的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續穩定，民防部門4月29日指，當地單日死亡人數再下跌，而確診人數增幅亦趨向平穩。

當局表示，截至29日，意大利在過去24小時再多323人死於疫情，比上一日的382人明顯減少，至今全國共有27,682人不治，是繼美國之後，在喪生人數排行第二多的國家。

另外當日亦新增2,086宗確診，較上一日的2,091宗稍為減少，現時全意大利共有203,591人受感染，總數僅次於美國和西班牙。至於在深切治療部的病人亦從1,863人下降至1,795人，並有71,252人康復。

而隨著意大利的疫情繼續向好，總理孔特（Giuseppe Conte）在26日曾表示逐步重啟經濟活動，讓眾多企業在一周內恢復營運，學校9月恢復上課。

意大利是在3月9日宣布實施全國封城應對疫情，其後兩次宣布延長，將在5月3日解封。孔特透露，出口企業最快可在5月初恢復營業，以減少供應鏈中斷的風險，5月4日製造及建造業可復工，並重開部分公園，零售商店與博物館在5月18日重新開放，6月1日重開咖啡屋、餐館與理髮店。

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