【新冠肺炎】英國首次納入醫院外個案　死亡人數升至歐洲第二多

英國政府4月29日公布當地新型冠狀病毒（COVID-19）的最新數字，指全國的死亡人數由上一日的21,678人增加4,419人至26,097人。官員指有關數字亦非反映疫情急速惡化，而是政府首次將養老院的死亡個案一併計算在內。

英格蘭公共衛生局（Public Health England，PHE）指，根據新的計算方式，英格蘭地方從疫情爆發以來再多3,811人喪生，其中大約7成個案並非在醫院內死亡。不過全國的喪生人士總數則超越法國和西班牙，成為歐洲死亡病例排行第二的國家。

PHE官員指，新數據可以為當局更全面及即時掌握各地的死亡情況，了解疫情的影響及為政府制定政策的方向。但認為需周詳考慮如何放寬戶外活動，警告疫情會捲土重來。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）則提到，民眾普遍支持封城措施，但強調國家的危機仍未過去，稱政府須等待收到科學顧問提出的建議，找出避開爆發第二波疫情的方法，之後才可決定何時恢復經濟活動。他亦指，現時全國每日可以進行超過7.3萬次病毒檢測，比政府原先每日10萬的目標仍有距離。

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