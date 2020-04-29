【新冠肺炎】印度與英國合作　盼疫苗9月面市

全球最大疫苗製造商印度血清研究所表示，與英國合作的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗希望今年5月底完成且開始製造，盼在9月上市，成本約為1000盧比（約102港元）。

印度是全球最大的學名藥和疫苗生產國，有6家主要的疫苗製造商及許多較小規模疫苗製造商，目前有6家疫苗製造商正與英國和美國的科學家合作，參與新型冠狀病毒疾病的疫苗開發與生產。

位於浦那（Pune）的印度血清研究所（Serum Institute of India）負責人普納瓦拉（Adar Poonawalla）告訴新德里電視台（NDTV），大約1周前開始與在新冠肺炎疫苗開發上取得重大進展的英國牛津大學合作，希望5月底武漢肺炎疫苗開發工作完成 ，印度血清研究所就可開始生產這款疫苗。

普納瓦拉說，希望牛津大學9月對疫苗的人體試驗結束後，印度血清研究所立刻就有上億劑的疫苗，可提供給印度和全球的民眾使用，成本大約是1000盧比。

根據外電報道，牛津大學已於4月23日針對所開發的疫苗展開人體試驗。

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普納瓦拉指出，他對牛津大學深具信心，因為牛津大學過去也成功開發出伊波拉病毒（Ebola virus）的疫苗，印度血清研究所更曾與牛津大學合作製造對抗瘧疾的疫苗。

他說，印度血清研究所另外也與美國Codagenix公司合作開發武漢肺炎疫苗，這家公司採用活性減毒病毒來開發疫苗，目前正在進行動物試驗，比牛津大學落後幾個月。

除印度血清研究所外，印度巴拉特生物技術國際有限公司（Bharat Biotech International Limited）正與美國合作生產疫苗，印度還有Zydus Cadilla等4家本土疫苗公司，也都正在開發疫苗。另外，印度還有4、5種本土的疫苗正在初期開發階段。

新冠肺炎疫情肆虐全球，感染300多萬人，造成逾21萬人死亡，許多國家都正積極投入開發疫苗，共有100多種疫苗正在開發中。