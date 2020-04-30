美國公布侵權「惡名昭彰名單」包括亞馬遜　遭斥公報私仇

美國貿易代表辦公室（U.S. Trade Representative，簡稱USTR）4月29日公布2019年販賣假冒與侵權產品的「惡名昭彰市場」（Notorious Markets）報告，在名單內列出38個網絡市場與34個實體市場，其中亞馬遜幾個海外網站、淘寶網、網站「電影天堂」等均遭點名。 這是亞馬遜網站首次遭列入該名單，亞馬遜4月29日反擊稱，此是美國政府的公報私仇。

美方稱報告列出販賣假冒與侵權產品的惡名昭彰市場（報告截圖）

美國貿易代表辦公室把亞馬遜在加拿大、德國、法國、英國和印度的海外網站加入名單，報告稱，版權持有人擔憂亞馬遜顯示的賣家訊息常有誤導，讓消費者與版權持有人都難以判斷誰是真正的賣家，又稱亞馬遜沒有對賣家有足夠的審查。

亞馬遜反駁稱，強烈不同意美國政府的這個行動，批評特朗普（Donald Trump）政府無視亞馬遜為了確保只賣正貨而作出的努力。該公司發言人稱「這個純粹的政治行為是另一個例子，顯示利用美國政府來進行對亞馬遜的個人報復。」特朗普與亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）素有不和，經常針鋒相對。

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與特朗普素有不和，圖為貝佐斯2019年9月在華盛頓接受媒體訪問（Getty）

在美方列出的「惡名昭彰市場」名單上，其他遭點名的網站包括淘寶網（TAOBAO）、拼多多（PINDUODUO）、敦煌網（DHGATE）、伺服器在台灣的網站「電影天堂」（DYTT8）等。

在實體市場方面，遭點名的包括中國、西班牙、俄羅斯、印度、巴西、阿聯酋等，並列出這些國家內的多個市場名稱。