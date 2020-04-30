特朗普指摘中國竭盡所能讓他敗選下台　中方：沒興趣干預

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球爆發後，中美關係惡化，美國總統特朗普（Donald Trump）4月29日又指摘中國想讓他在選舉敗選。中國外交部30日回應稱，中國沒有興趣干預美國大選。

對於特朗普的言論，中國外交部發言人耿爽4月30日在例行記者會上回應說「我們多次說過，美國大選是美國的內部事務，中方沒有興趣進行干預，同時我們也希望美國政客不要拿中國說事兒，對中國的抗疫成效，以及中方為國際抗疫合作的貢獻，國際社會自有公論。」

耿爽稱，中方本着公開透明的態度，首先管控住自己國內疫情同時也為國際的抗疫鬥爭作出了重要貢獻，他稱「一段時間以來，美國政府罔顧事實，企圖推卸自身抗疫不利的責任來轉移視線，來甩鍋追責。這種做法抹殺不了中國人民經過艱苦努力取得的抗疫成果，只會暴露美方個別人的企圖用心，以及他們自身存在的嚴重問題。」

特朗普4月29日在白宮說，中國將竭盡所能讓他輸掉這次大選。他說，北京希望他的民主黨對手拜登（Joe Biden）贏得競選，以減輕當前美國政府在貿易和其他問題上對中國施加的壓力。

不過他並未透露相關依據，只是表示「中國在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間的行事證明了這一點」。

2020年是美國的大選年，特朗普也將迎來自己的連任選舉，他的對手是民主黨人、美國前副總統拜登（Joe Biden）。多個民調顯示，特朗普的支持率落後於拜登。