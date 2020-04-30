【美國大選】民調落後於拜登　美媒：特朗普大罵競選經理

美國總統特朗普（Donald Trump）的民意支持率目前落後於對手拜登（Joe Biden），美國媒體報道，特朗普把自己的競選經理痛罵一頓。

美國有線新聞網絡（CNN）4月29日揭露特朗普與競選經理的一次通話內容，報道稱，特朗普在4月24日與他的競選經理帕斯卡爾（Brad Parscale）通電話時，向對方大喊大叫，把近期民調的支持率下降完全歸咎於帕斯卡爾，特朗普一度還威脅要起訴帕斯卡爾。

報道稱，4月22日，競選經理和其他幾位高級政治顧問，向特朗普簡要介紹內部競選和共和黨全國委員會的數據。這些數據表明，特朗普在某些關鍵州的民調落後於拜登。4月26日，特朗普收到的最新數據也佐證這一結果。

《紐約時報》在4月29日也作出報道，披露關於這次通話的更多細節。報道引述一位知情人士透露，特朗普一度表示他不會輸給拜登，堅稱數據是錯誤的，並將自己在民調中落後的事實歸咎於競選經理。

在電話裏，特朗普還提到帕斯卡爾在為其工作時賺到的錢，進而威脅要起訴他，但不知為何，這個威脅似乎沒有那麼嚴重，據報道，帕斯卡爾在電話裏莫名其妙回了一句：「我也愛你啊。」（I love you, too.）

CNN引述兩名消息人士稱，當晚二人就和好了。報道認為特朗普對帕斯卡爾發脾氣，是他焦慮的表現。一位與白宮關係密切的共和黨人在談到特朗普之所以發火時表示「他很惱火，因為他知道自己在那些記者會的表現一塌糊塗（mess up）。」

《紐約時報》也稱，由於此前經濟形勢良好，特朗普一直對自己的連任競選頗有信心，但最近特朗普在應對疫情方面的糟糕表現，已經讓共和黨人開始擔心，是否會在11月的大選中失去對於參議院甚至白宮的控制權。特朗普現在深感不安。例如在上周的一次電話中，他就想知道，自己過去兩年中表現得「不可戰勝」的競選團隊，怎麼可能會在民調中落後於拜登，畢竟特朗普一直把拜登看做「極其弱」的候選人。

雖然特朗普沒有認識到自己民調下滑的原因——至少表面上他沒承認，但是已經有許多白宮人士給出答案。帕斯卡爾、共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）和特朗普的一些其他顧問都勸特朗普少點開發佈會，懇求他少露面，這對他的傷害大於幫助。