【新冠肺炎．各地措施】美國三大航空公司要求乘客戴口罩

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

美國：紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）4月30日宣布，紐約市地鐵由5月6日起每日凌晨1時至5時暫停服務，進行消毒清潔。營運市內公共交通系統的大都會交通局將提供巴士和小巴為有需要的人士服務。

繼捷藍航空（JetBlue Airways）後，美國三大航空公司4月30日宣布要求國內航班乘客戴口罩。達美航空（Delta Air Lines）和聯合航空（United Airlines）的措施5月4日起生效，美國航空（American Airlines）5月11日起實施新措施。

由於有大批市民不顧社交指引前往海灘，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）4月30日宣布關閉南部奧蘭治縣（Orange County）的海灘。

總統特朗普（Donald Trump）4月29日在白宮會見路易斯安那州州長時表示，隨着各州開始重啟經濟，原定4月底屆滿的社交距離指引會逐漸消失，不會再延期實施。與會的副總統彭斯（Mike Pence）指出，白宮已發布新指引，就是各州如何在安全和負責任的情況下重啟經濟。

意大利：羅馬錢皮諾（Ciampino）和佛羅倫斯（Florence）佩雷托拉（Peretola）的機場因為疫情關閉近兩個月。交通部4月30日公布機場將於5月4日重開。

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德國：外長馬斯（Heiko Maas）及政府發言人4月29日表示，由於新冠肺炎疫情仍未受控，加上多國實施的限制措施仍然持續，德國將原定5月3日到期的境外旅行警告，延長至6月14日。

芬蘭：總理馬林（Sanna Marin）4月29日指出，5月14日開始，國內學校和日託中心將會重開，兒童會在14日起的兩周之內逐步返校上課，高中和職業學校的學生則繼續遠程學習。

泰國：總理巴育（Prayut Chanocha）4月28日召開內閣會議後表示，內閣通過延長全國緊急狀態及宵禁令至5月31日，並為放寬商業活動限制設定指引。國際航班不能降落的禁令維持至5月底，國內繼續在晚上10時至翌日清晨4時實施宵禁，民眾非必要的跨省通行必須要減少或推遲，且不准民眾參與社交聚會。解禁措施將分為4個階段，預計每個階段至少維持14天。

該國準備在5月3日起放寛部分限制措施。新冠肺炎疫情管理中心（Center for COVID-19 Situation Administration）發言人4月30日公布，6類商業及活動可以在5月3日起重開，包括市場、百貨公司外的餐館、零售店、體育和休閒活動、理髮店及寵物美容和寄宿業務。政府會觀察14日並評估情況，如果屆時新增個案數量上升，政府將必須推翻鬆綁的決定。

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法國：總理菲利普（Edouard Philippe）4月28日指出，他會向國會提交法案，延長緊急狀態至7月23日，讓政府繼續通過法令限制國內民眾行動、業務和聚會自由。

他又指，5月11日開始放寬封城措施，部分非必要商店可以重開，但酒吧和餐廳除外，商店有權要求顧客戴口罩，並應確保他們相隔約1米距離。當局將強制民眾在公共交通及學校等場所戴上口罩。

西班牙：首相桑切斯（Pedro Sanchez）4月28日宣布，國家會從5月4日起分4個階段解封，目標是在6月底回復正常生活。他指解封會視乎各地區的疫情，包括傳染率、深切治療部可使用床位數目、民眾遵守社交距離的情況等。

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俄羅斯：總統普京（Vladimir Putin）4月28日宣布再次延長非必要工作人士的假期至5月11日，並呼籲民眾嚴格遵守防疫措施，確保疫情可以放緩。

普京警告，俄國疫情尚未達高峰，但可望於兩週內開始逐步鬆綁境內封鎖措施。他下令政府擬訂計劃，根據各地區狀況，自5月12日起逐步鬆綁隔離措施。