【新冠肺炎】世衛將開會評估大流行情況　譚德塞再為應對手法辯護

世界衛生組織（World Health Organization）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）4月29日在記者會表示，緊急委員會4月30日將召開會議，評估新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行的情況。

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世衛根據《國際衛生條例》規定，將於召開突發事件委員會會議，討論和評估疫情現狀，更新疫情應對建議。委員會將評估疫情是否仍構成「國際關注的突發公共衛生事件」，向總幹事提交建議。

世衛1月30日宣布將新冠肺炎列為「國際關注的突發公共衛生事件」，至今將近3個月。面對外界批評世衛應對疫情不力，譚德塞再為世衛辯護，指出組織在早期已經迅速和果斷採取行動回應，發出警告。

世衛1月14日在Twitter發文指，根據中國初步調查，未有明顯證據顯示出現人傳人。外界認為世衛協助中國隱瞞疫情，未有第一時間公布病毒人傳人。譚德塞解釋，用意是向外界公布涉事國家通報的訊息，並指當日世衛專家已經表示根據過去經驗，推斷可能出現人傳人。

譚德塞再次呼籲全球團結抗疫，形容人類比以往任何時候，都更應該團結起來戰勝病毒。