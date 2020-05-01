【新冠肺炎】美國情報部門指病毒並非人為或基因改造而成

美國國家情報總監辦公室（Office of Director of National Intelligence）4月30日發表聲明，指情報界普遍認為，源自中國的新型冠狀病毒（COVID-19）並非由人為或基因改造而成。

聲明提到，情報部門認同科學界的廣泛共識，即病毒不是由人為或基因改造。情報界會繼續審視資訊，判斷這場疫情爆發是由於接觸受感染動物，還是武漢實驗室的意外引起。

多名華府情報官員一直表示不相信病毒由中國開發生化武器的說法，而是認為它可能是帶到武漢的濕貨市場，或是武漢其中一個政府實驗室在研究潛在的生物危機時不慎洩漏。

總統特朗普（Donald Trump）早前曾談及實驗室洩漏病毒的說法，並多次批評中國在阻止疫情擴散不力，更認為這是北京方面以此作為自己在11月大選連任失敗的手段。而國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則呼籲中國容許外國專家到武漢的實驗室調查，但中國否認有關說法，稱實驗室遵守嚴格生物安全守則。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新數據顯示，截至4月30日，全球共有3,247,648宗確診個案，230,615人死亡，當中美國的個案佔1,053,036宗，61,547人不治。

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