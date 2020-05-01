【新冠肺炎】約翰遜：英國疫情高峰已過

英國首相約翰遜（Boris Johnson）從新型冠狀病毒（COVID-19）疫情康復後，在4月30日復出主持定期記者會，他表示當地的疫情高峰已經過去，並會計劃重開經濟的步驟。

約翰遜首先表示，為自己多天來沒參與其中感到抱歉，同時感謝大家在自己養病期間保持良好表現，以及感激國民保健計劃（NHS）對自己及剛出生兒子的照料。

他之後提到英國至今共有26,711人死於疫情，稱大家為他們悼念的同時，亦加強擊敗病毒的決心，並指全國的疫情高峰已成過去。約翰遜說不會忽視準備個人保護裝備所遇到的困難，以及擴大病毒檢測規模的挑戰，但強調民眾所付出及犧牲確實為阻止疫情惡化上有效。他指出因疫情入院或接受深切治療的人數已減少，為英國達成最主要的目標，NHS沒有崩潰，避免像其他國家一樣的悲劇。

約翰遜承諾，政府會在下周公布一個全面方案，闡述重開經濟、復課及令大家前往和在職場內更安全的計劃。他指方案會取決於國家如何壓制病毒和同時重開經濟，強調會根據科學訂立，爭取朝野雙方最大共識，並認為大家必須避免疫情失控，否則國家會面對更艱難局面。

對於被問到政府在民眾戴口罩的立場，約翰遜認為，英國在解除封城令後，大家仍有可繼續戴口罩，稱這不但可以阻止病毒傳播，同時為民眾提供信心，令他們可以正常上班。

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