韓國會司法委員會通過《N號房防治法》　加強懲罰性罪犯

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韓國在3月爆發「N號房事件」後，當地有不少聲音要求修訂更嚴格的法律，打擊包括對未成年人士的性罪行。國會一個委員會因此在4月29日通過《N號房防治法》，內容包括上調未成年人士同意發生性行為的年齡至16歲。

韓聯社29日報道，國會法制司法委員會當天通過的《N號房防治法》中，包括《關於性暴力犯罪處罰的特例法修訂案》、《刑法修正案》及《關於限制犯罪收益隱匿的規定及處罰的法律修訂案》等。

N號房：韓國「N號房」事件引眾怒，圖為案件主要疑犯「博士房」群組管理員趙主彬3月25日移交檢察部門。（Reuters）

目前韓國法例指出，擁有非法拍攝的性行為片段並不構成刑責，但根據修正案，任何擁有、購買、儲存及觀看非法拍攝的不雅影像人士將面臨最高三年徒刑或3000萬韓圜罰款。而受到「N號房事件」影響，修正案加入新條款，包括懲罰拍攝、製作、威迫他人犯罪的人士。

另外委員會並同意上調未成年人士同意發生性行為的年齡由現時的13歲，修改至16歲。任何成人與16歲以下人士發生性行為，即使得到事主同意，仍會被視為強姦而遭到起訴。

《N號房防治法》會在5月初交由國會全體表決。

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