【N號房】主嫌GODGOD仍在逃　被揭曾現身聊天室：我絕對不會被抓

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韓國「N號房」性剝削案點燃眾怒，主嫌GODGOD將管理聊天室的權力下放給現已被逮的「博士」趙主彬及暱稱為「WATCH MAN」的全性男子，此後銷聲匿跡。韓媒今（26日）早爆料，GODGOD年初曾經短暫現身趙主彬所經營的後繼聊天室「博士房」，強調自己絕對不會被抓到，語氣猖狂。

GODGOD誘騙多名女子，強迫其成為性奴，並開設1至8號聊天室分享性剝削影片，2019年6月突然消失。不久後趙主彬的博士房便出現，以類似手法犯案。這系列性虐聊天室在2019年底首度被揭發，去年11月曾登上《韓民族日報》，今年1月登上SBS電視台《好奇的故事Y》。

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《紐西斯通訊社》報道，GODGOD在事件曝光後，曾於今年1月突然進到博士房。根據聊天室內幾名會員證詞，他先是分享幾段受虐少女影片後表示，「我是看到新聞而來的」、「因為有趣才這麼做」、「我是絕對不會被抓的」，接着開始和趙主彬對話，隨後退出聊天室，再度消失。

目擊者表示，「我在博士房裏面看到他們的對話。GODGOD當時說，博士是以賺錢為目的收取會費，但他不會這麼做」。另一名目擊者表示，看到GODGOD對博士說，「你就是以前說要跟我學網絡釣魚的人嗎？」、「我絕對不會被抓」。2人還為謀利與否爭論一番，GODGOD認為，就算賺了錢也會拿來慰勞奴隸；博士則認為，既然要做就要選會賺錢的方式。

另有人爆料指出，趙主彬直到被逮前一天都持續使用博士房，當天曾在聊天室發問，「有人要見面的嗎？」，徵求和受害女子直接見面性侵的會員。

警方目前透過趙主彬追蹤GODGOD的IP位址，正將範圍縮小至幾名可能的嫌疑人，也預計利用外交手段請求Telegram提供協助。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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