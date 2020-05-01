【新冠肺炎】英國步行籌款老兵百歲生辰　戰機飛越住所上空致敬

英國第二次世界大戰老兵穆爾（Tom Moore）早前在住所花園以助行器繞圈步行，為對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的國民保健制度（National Health Service）籌得3,000萬英鎊。穆爾4月30日迎來100歲大壽，獲頒榮譽上校頭銜，空軍出動戰機飛越穆爾的住所上空致敬。

穆爾4月6日發起籌款活動，在住所花園步行完成100圈，目標籌得1,000英鎊。穆爾10天後完成挑戰，籌得的款項遠超預期，甚至打破健力士世界紀錄，成為單人步行籌得款項最多的人。

穆爾的毅力感動全國。女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）御准陸軍授予穆爾榮譽上校頭銜，形容穆爾為「鼓舞數代人的榜樣」。

英國皇家空軍（Royal Air Force）安排二戰時期的一架噴火戰鬥機（Spitfire）和一架颶風戰鬥機（Hurricane），飛越穆爾位於倫敦北方貝德福德郡（Bedfordshire）的住所上空，向穆爾致敬。

王儲查理斯王子（Prince Charles）、首相約翰遜（Boris Johnson）和英格蘭足球隊隊長哈利卡尼（Harry Kane）等名人也向穆爾送上祝福。來自世界各地的生日卡也擠滿孫子學校的禮堂，還有數千名孩童寄給穆爾親手繪畫的圖畫作品。

穆爾感謝所有祝賀他的人，「我從未料想到我的人生會發生像這樣的事。」