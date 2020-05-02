【新冠肺炎・措施】美艦羅斯福號與基德號　所有船員已接受檢測

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

全球：世界衛生組織（World Health Organization）4月30日召開緊急委員會會議後，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5月1日宣布，組織依舊維持「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）的建議。

美國：羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）和美國海軍驅逐艦基德號（USS Kidd）在海上爆發疫情。美國媒體報道，海軍已完成這2艘軍艦上所有船員的病毒檢測。

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印度：印度政府5月1日宣布，原定在3日結束的全國封鎖措施，從4日起再延長兩周至17日，而受疫情影響較小的橙色和綠色地區將放寬部分限制。

南非：該國4月30日結束第5級的35天全國封鎖，5月1日開始第4級防疫，政府放寬某些限制措施，居民可在指定時間內外出跑步、散步和騎車。

馬來西亞：首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在勞動節特別演說中宣布下5月4日起放寬行動管制，但禁止一切導致大量人群聚集的活動，包括集體祈禱及舉行宴會。有肢體接觸的商業活動亦在被禁之列，包括卡拉OK、主題公園開放以及齋戒月市集等。

意大利：羅馬錢皮諾（Ciampino）和佛羅倫斯（Florence）佩雷托拉（Peretola）的機場因為疫情關閉近兩個月。交通部4月30日公布機場將於5月4日重開。

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德國：外長馬斯（Heiko Maas）及政府發言人4月29日表示，由於新冠肺炎疫情仍未受控，加上多國實施的限制措施仍然持續，德國將原定5月3日到期的境外旅行警告，延長至6月14日。

芬蘭：總理馬林（Sanna Marin）4月29日指出，5月14日開始，國內學校和日託中心將會重開，兒童會在14日起的兩周之內逐步返校上課，高中和職業學校的學生則繼續遠程學習。

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