【新冠肺炎】加拿大下議院委員會罕見強制傳召世衛助理總幹事作供

世界衛生組織（WHO）在包括新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）能否人傳人、民眾應否戴口罩以及「封關」等說法一改再改，表現令部分國家不滿。加拿大國會下議院健康委員會4月30日通過強制傳喚世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）前來作供。如他重返加拿大國土，有關強制傳喚將可執行。

↓↓↓想看世界各地的民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 2

加拿大的下議院委員會在考慮立法或是檢視政府對危機的回應時，會傳召專家或持份者前來作證。一般情況下出席者是自願到場。但在罕見的情況下，委只會亦會傳召不自願前來的人到場。

艾爾沃德被於4月來到委員會作供，但他予以取消。委員會在4月兩度邀請艾爾沃德在瑞士日內瓦通過視像形式作供，但他拒絕。世衛則建議以書面形式回答議員提問。

他是加拿大傳染病專家，是世衞總幹事其中一位資深顧問，世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2月任命他領導世衛組織中國新型冠狀病毒肺炎聯合特派團（WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019，暫譯）。

艾爾沃德言行引起爭議已非首次。港台英語時事節目《脈搏》（The Pulse）記者4月以視像方式訪問艾爾沃德，問及對方會否重新考慮讓台灣成為世衛成員。他看來聽不到主持人提問，其後更疑似「Cut線」或是出現通訊中斷的情況。記者與他再度接通後也再次提問，艾爾沃德僅稱中國的防疫工作做得好。