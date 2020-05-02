【新冠肺炎】《自然》期刊文章：預防下一場大流行　不能只盯蝙蝠

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，外界尋找新冠病毒源頭，蝙蝠成為頭號嫌疑犯，權威科學期刊《自然》發表文章提醒，對下一場大流行的密切監測，不能只盯着蝙蝠。

圖為2020年4月在澳洲阿德萊德一個公園，有標示提醒民眾不要接觸蝙蝠，警告有傳播疾病風險（Getty）

《自然》5月2日在微信公眾號刊出這篇文章的中文版，該文表示，蝙蝠和囓齒動物一向被認為是高風險的病毒庫，是可傳人疾病的來源，但有最新研究表明，蝙蝠和囓齒動物在容易攜帶能感染人類的病毒方面，並沒有什麼「特別之處」。

文章引述英國格拉斯哥大學疾病生態學家Daniel Streicker的分析指出，物種數量愈多的動物群體，似乎帶有更多病毒，因此能傳給人類的病毒也更多，例如囓齒動物是研究中物種數量最豐富的哺乳動物類，已經從它們體內跑到人類身上的病毒數量也是最多。

但文章之後指出，在決定流行程度的因素上，據模型顯示，相比動物病毒庫的生理或生態特性，病毒如何複製或病毒能否通過昆蟲傳播這類病毒生物學問題，才是更能影響的因素。

學者建議下一步的工作，應關注有可能增強病毒感染人類能力的特性，還應考慮的其他因素則是野生動物交易和環境變化，如何讓動物與更多人類接觸，並影響病毒的出現。

↓↓↓想看世界各地的民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：