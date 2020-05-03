【新冠肺炎・疫情】全球逾344萬宗確診　俄羅斯單日新增首過萬

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過344萬人確診感染新型肺炎，美國成為全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月3日晚上9時20分，全球累計確診病例新增19,635‬個，累計3,448,057個。死亡病例新增398‬個，累計244,229個。數據顯示，累計確診病例數較多的國家是美國、西班牙、意大利、英國、法國和德國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月3日晚上9時22分，美國確診個案新增2,954‬個，累計增至1,133,069個，死亡個案新增161個，累計66,385個。痊癒個案為175,382個。美國已有約681萬人接受檢測。

俄羅斯：俄羅斯單日新增確診個案首次過萬。衞生部門5月3日公布，該國新增確診病例10,633宗，累計確診134,687宗。該國累計死亡病例1,280宗。

西班牙：西班牙：過去24小時錄得死亡個案回落至164個，是自3月18日以來最少，累計有25,264人不治。確診病例216,582個。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月3日公布數據顯示，該國新增793宗確診個案，累計162,496宗。死亡個案新增74宗，累計6,649宗。

新加坡：衞生部5月2日公布，該國新增447宗確診個案，新增確診數目為兩周內最少，累計17,548宗。死亡個案新增1宗，累計16宗。康復人數累計1,268人。

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俄羅斯：單日新增確診個案數字創新高。該國5月1日公布新增7,933個確診病例，累計確診病例114,431個；新增死亡病例96個，累計死亡病例1,169個。

俄羅斯媒體5月1日報道，建設和住房公用事業部長亞庫舍夫（Vladimir Yakushev）和副部長沃爾科夫（Dmitry Volkov）確診感染新冠病毒。報道援引建設和住房公用事業部消息說，亞庫舍夫將在莫斯科市內一所醫院接受治療。另一名副部長將暫時代理部長職務。

英國：衛生部門5月2日公布新增621宗死亡個案，累計增至28,131宗，為死亡人數歐洲第二高的國家，僅次意大利。確診個案新增4,806宗，累計增至182,260宗。

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意大利：民防局5月2日公布新增474宗死亡個案，累計增至28,710宗，為4月21日以來最大單日增幅。確診個案增加1,900宗，累計增至209,328宗。留醫深切治療部人數持續減少。

伊朗：衞生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）5月2日公布新增65宗死亡個案，累計增至6,156宗。確診個案新增802宗，累計增至96,448宗，其中2,787人情況危殆。

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巴基斯坦：國民議會議長凱瑟（Asad Qaiser）4月30日確診，他4月27日曾與總理伊姆蘭‧汗（Imran Khan）會面，並於同日主持開齋飯，同場有多位政要出席。凱瑟過去數天亦有與其他領導人物見面。

印度：聯邦衞生部公布，截止5月2日早上，該國過去24小時新增2,293個確診個案，累計37,336個。死亡個案新增71個，累計1,218個。累計9,950人康復。

智利：智利5月1日新增985宗確診病例，累計17,008宗。死亡案例新增7宗，累計234宗。全國累計有9,018宗痊癒個案。該國當天的單日新增確診個案數創歷史新高。

泰國：該國5月3日公布，當地新增3個確診個案，累計確診個案為2,969個。同日未有新增死亡個案，累計54個。泰國的單日新增確診案例數目連續一周維持個位數。

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印尼：新增確診病例433個，累計確診增至10,551個。新增死亡病例增加8個，累計死亡病例800個。新增痊癒者69人，累計1,591人痊癒。

巴西：該國4月30日新增7,218宗確診個案，累計85,380宗，死亡病例新增435個，累計5,901個。該國的單日新增確診個案和死亡案例再破紀錄。全國累計已有35,935人康復。

南非：南非5月1日新增304宗確診病例，累計5,951宗。死亡病例新增13宗，累計116宗。全國累計有2,382宗治癒案例。

法國：衞生部5月2日公布新增166宗死亡個案，累計增至24,760宗，新增個案為逾5周以來新低。確診個案新增794宗，累計增至130,979宗。留院人數和留醫深切治療部人數連續超過兩周減少。

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韓國：韓國中央防疫對策本部5月3日指，截至當天凌晨零時，韓國較前一天新增13宗確診病例，累計10,793個。該國當天沒有新增死亡病例，累計250個。治癒並解除隔離病例增加60個，累計9,183個。

韓國來到4月29日，該國已再無本地個案。疫情自2月開始惡化後，韓國是全球第一個做到這一點的國家。不過該國仍有數個輸入個案。

日本：日本5月2日國內新增306宗確診個案，累計14,877宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至15,589宗。死亡個案新增31宗，累計517宗。其中東京5月2日新增160宗確診個案，累計4,477宗。死亡個案新增15宗，累計141宗。

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