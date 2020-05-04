【新冠肺炎】美國解封不解封？特朗普重啟經濟與大選「環環緊扣」

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情依然嚴峻，但過去兩星期卻不斷爆發要求解封的示威活動。美國民眾擔心疫情影響生計，特朗普政府在重啟經濟方面亦有不同考量與擔憂。疫情和經濟的魚與熊掌之間，何時解封、怎樣解封，將影響特朗普在11月大選的支持度。

美國疫情現狀

美國目前的新冠肺炎累計確診及死亡人數均列世界首位。不過，目前當地的每日新增確診人數已漸趨穩定，徘徊在3萬左右，部分地區的新增病例速度亦出現放緩，反映美國疫情最高峰時期已經過去。

按法國、意大利及西班牙等地的經驗，這種平穩期可能持續三周或更長時間，疫情曲線才可望漸漸趨平及下降。

以疫情重災區紐約州為例，截至5月2日，當地單日新增住院人數已連續4日在1000宗以下，較高峰時期大幅下降，但另有不少州份的確診個案持續爆發。

新冠肺炎：疫情重災區紐約州已有放緩，圖為當地民眾5月2日在街上走動。（AP）

逐步重啟與訴求

美國食品和藥物管理局（ FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）及國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任福奇（Anthony Fauci）等專家都認為，恢復經濟需要循序漸進。

美國部分州分已經開始局部解封或準備逐漸解封，但大部分地區仍然處於居家禁足狀態。示威民眾不滿當局限制出行及關閉商家工廠，擔心會為當地經濟帶來難以修復的破壞。多個州分連日有民眾舉行示威，要求解除限制，讓生活恢復正常。

疫情重創美國經濟

時值美國大選年，疫情與經濟成為影響特朗普連任的關鍵要素。新冠肺炎迫使美國多數經濟活動停滯，對市場造成沉重打擊，並推倒特朗普任內最引以為傲的政績：經濟增長與低失業率。

美國勞工部4月29日數據顯示，在截至4月25日的一周中，美國初次申請失業救濟人數達到383.9萬，在過去6周累計突破3,000萬，意味2008年金融海嘯﻿後的新增職位都全數蒸發；商務部同日數據顯示，美國2020年第一季度國內生產總值（GDP）按季收縮4.8%，是自2008年金融危機以來最差的季度表現。

中美貿易戰遺下的創傷，加上疫情對經濟的打擊，對特朗普選情的影響不言而喻。有見及此，特朗普政府採取一系列措施，試圖緩解疫情對經濟的傷害，盡早重啟經濟活動以重振經濟

新冠肺炎：新冠肺炎迫使美國多數經濟活動陷於停滯，對經濟帶來沉重打擊。圖為3月19日美國紐約證券交易所收盤後。（Reuters）

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疫情、經濟與選戰的盤算

「解封」與「不解封」並非特朗普說了就算，最終決定權掌握在各州州長手中。在政治與疫情考量之間，白宮與部分州政府演變成民主、共和兩黨的罵戰，成為大選的前哨戰。

被視為共和黨票倉的德州面臨疫情與低油價的打擊，是經濟重災區。當地疫情雖未有下降趨勢，但共和黨籍州長阿博特（Greg Abbott）已配合特朗普在5月1日逐漸解封，希望盡快重啟經濟活動。

至於同是大選重要戰場的加州，暫時未有解封時間表。加州是科技產業集中地，若當地疫情處理不當，隨時成紐約州翻版，進一步衝擊美國經濟，屆時將對特朗普選情不利。

新冠肺炎：德州5月1日逐漸解封，開放購物中心及戲院等。圖為5月2日民眾到商場購物。（AP）

搖擺州份成焦點

回顧2016年大選，特朗普勝選的關鍵之一是來自「鐵鏽帶」（Rust Belt）的藍領工人倒戈。分析一般相信，疫情對兩黨的基本盤無太大影響，主要決戰仍然在「鐵鏽帶」幾個搖擺州份。

「鐵鏽帶」是指威斯康星州（Wisconsin）、伊利諾伊州（Illinois）、密歇根州（Michigan）、印第安納州（Indiana）、俄亥俄州（Ohio）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）和紐約州（New York）這7個中西部州份。當地大部分藍領因對民主黨政府下的經濟感到失望，2016年轉而成為特朗普的支持者。

問題是，如今這些州份均受疫情沉重打擊，工廠停工及運輸停擺重創這些地方經濟。經濟好轉誘因不再，特朗普要再得到這班選民支持並不容易。

例如汽車工業重鎮密歇根州，特朗普2016年曾險勝對手希拉里（Hillary Clinton），但兩年後的中期選舉民主黨又從共和黨手中取得勝利。若工廠復工無期，特朗普今次大選恐怕無法在該州嚐得「甜頭」。又例如紐約州，如今民主黨州長科莫（Andrew Cuomo）的抗疫表現不時被受讚揚，特朗普在當地勢頭已比下去。

新冠肺炎：在汽車工業重鎮密歇根州，有民眾走上街頭，抗議州政府頒佈的「居家令」。圖為4月30日當地抗議者聚集。（AP）

坊間相信，若特朗普能管控好危機，令經濟復蘇，就能取得連任；反之，若經濟與疫情也變得更糟，選民就會傾向民主黨。

以目前每日3萬個新病例的狀態來看，意味美國仍需處理大量的新舊病例，同時亦有第二波疫情反撲的風險，若急於全面重啟經濟，可能會適得其反。