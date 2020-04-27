【新冠肺炎・美國】紐約市長白思豪稱以6月為目標重啟經濟

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有緩和跡象，紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）4月26日表示，將以6月1日為目標逐步重啟經濟。

新型冠狀肺炎：攝於4月25日，一名男子走過紐約曼克頓一個地下停車場入口。（Reuters）

白思豪宣布將成立委員會，邀請專家在不同界別提供意見，協助建立重啟計劃。白思豪稱或需要20個月才能讓紐約完全恢復過來，但這次的重建不單是為重建經濟，而是建立一個更美好的社區環境，解決過往沒解決的問題。

白思豪稱目前疫情確實有緩和跡象，但需要觀察10至14日，確保緩和趨勢持續，才會正式開始重啟經濟。

紐約州26日新增確診患者5,678人，累計29.4萬人；死亡人數增加367人，累計22,275人。單日死亡人數持續下降，重回3月疫情爆發初期。州長科莫（Andrew Cuomo）亦宣布，以5月15日逐步解除禁令為目標，讓州內確診個案較少的地區先行放寬限制，包括讓建造及生產行業復工。

另外，由於入院人數持續減少，派駐紐約港口的醫療艦安慰號（USNS Comfort）已不再接收新病人，最後一名病人亦已在26日出院，醫療船正計劃在月底離開。

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