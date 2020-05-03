金正恩公開露面　特朗普：很高興看到他回來與安好

朝鮮國務委員會委員長金正恩時隔20天公開露面，5月1日出席順天磷肥廠竣工儀式，間接粉碎有關金正恩病危的傳聞。美國總統特朗普（Donald Trump）5月2日在社交媒體對此表示高興。

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金正恩公開露面的消息傳出後，特朗普同日被問到有關報道時拒絕作出評論。事隔一日，特朗普終於在Twitter指出，很高興看到他回來與安好。

特朗普和金正恩曾三度舉行峰會討論朝鮮無核化。特朗普雖然指，雙方關係良好，但一直未能達成協議。特朗普4月29日接受路透社訪問時指，自己知道所有事，不過未有透露詳情。

金正恩：朝中社報道金正恩5月1日現身公開活動。圖為5月2日韓國首爾火車站的民眾在觀看有關新聞及金正恩的相片。（AP）

朝鮮中央廣播電台5月2日報道稱，金正恩為順天磷肥廠竣工儀式剪綵。金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正等官員陪同出席，但被認為是權力「第二號人物」的國務委員會第一副委員長兼最高人民會議常任委員會委員長崔龍海不在隨行人員名單之列。

金正恩自4月11日以來就沒有再公開露面，韓國政府堅持金正恩健康無恙，但有傳聞稱金正恩接受了心血管手術後，情況非常嚴重。有衛星捕捉到金正恩曾在江原道元山市的別墅附近騎馬，也有影像顯示相信是金正恩的專列火車和豪華遊艇現身當地。

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