人體挑戰試驗　讓志願者染疫做「白老鼠」　加快新冠疫苗開發

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，隨着死亡人數上升，科研人員開發疫苗的壓力增加，開始有部分科學家以及其他人支持使用「人體挑戰試驗」（HCT），讓健康的人士接觸病原，直接測試疫苗功效。

新型冠狀病毒肺炎：4月29日瑞士伯爾尼大學醫院實驗室內，研究人員正開發新冠疫苗。（Reuters）

新冠肺炎疫苗的開發已比過去任何一個疾病要快，但按目前進度最快相信亦要2021年才能正式面世。有科學家擔心病毒會隨流感季節再臨，加上死亡人數持續上升，疫苗的開發壓力增加。

外界開始有聲音支持使用「人體挑戰試驗」（HCT），加速疫苗開發。所謂HCT是讓測試者接種實驗用疫苗後，直接曝露在病原中，測試疫苗功效。

倫敦大學衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine，LSHTM）教授史密斯（Peter Smith）表示，採用HCT是希望大幅縮短第三期臨床實驗時間，由通常需時數年減至6個月。

美國有人為推進HCT發起名為1 Day Sooner運動，廣納志願者。目前已獲得世界各地近9000人的響應，大部分都是年輕人。組織發言人指年輕人染病後重症機率較低，合適做實驗。

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這種實驗有相當風險，新冠病毒有致命可能，意味實驗者需承受生命受威脅的風險去接受測試。

科學家過去曾在流感、虐疾、登革熱、霍亂和傷寒等病使用過HCT。根據世衛組織2016年發布的指引，僅能在沒有其他有效療法可治癒疾病和預防死亡時，才考慮採用HCT。同時考慮實驗失敗造成的風險，世衛指引排除了伊波拉及炭疽病一類高發病高致死的疾病進行HCT。

世衛表示將在未來數星期發布有關新冠肺炎採用HCT的指引。世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）表示，HCT亦無法保證能加快疫苗開發速度，同時外界對新冠病毒在不同年齡層造成的影響所知甚少，表示不能掉以輕心。