【新冠肺炎】五眼聯盟報告稱中國有意隱藏或銷毀早期爆發證據

澳洲《每日電訊報》（The Daily Telegraph）5月2日報道指，一份由「五眼聯盟」情報機構就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）撰寫的報告，內容相信中國有意隱藏或銷毀證據，讓疫情最終在世界蔓延。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月14日，武漢街上。封城令解除後人們開始在街上活動。（Reuters）

報道引述15頁的報告內容指出，中國政府在正式對外通告疫情爆發前，已得悉病毒可以人傳人，並清楚疾病來自冠狀病毒。

內容指出中國政府在2019年12月31日起屏敝中國網上有關「SARS」、「武漢濕貨市場」、「武漢疫情」等的搜尋。而在2020年1月3日，衛健委要求將病毒樣本移至指定檢測機構或銷毀，同時發布禁止公開有關病毒消息的禁令。

報告內容還包括武漢市衛生委員會在1月5日起停止發布有關新病例數的每日更新，直至13日後才繼續。而在1月12日，上海一個實驗室公開了有關病毒遺傳序列的數據，但其後被關閉。

美國霍士新聞（Fox News）引述美國官員指出，該報告與美方情報部門的觀點基本一致。不過五眼聯盟的報告中指病毒源於濕貨市場，官員則稱對此仍不確定。

該官員補充指，美方情報部門已將病毒沿頭，歸納成動物傳人或實驗室犯錯洩漏。

五眼聯盟是由英美協定下組成的國際情報分享團體，成員包括美國、英國、加拿大、澳洲及新西蘭。

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