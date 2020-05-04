【新冠肺炎】150萬劑瑞德西韋　本周起免費供應治美國患者

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，美國藥廠吉利德科學公司（Gilead Sciences, Inc.）主席兼行政總裁奥戴（Daniel O’Day）周日（5月3日）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，已向美國政府免費提供約150萬劑瑞德西韋（Remdesivir），當局預計最快本周初陸續分派給全國各地患者。

奥戴稱，將與政府商討哪個城市或哪些病人最需要瑞德西韋，而有關供應是免費的，大約能治療15萬至20萬名患者。吉利德早前表示，預期5月底起可向當局提供足夠14萬個療程所使用的瑞德西韋，今年底則可以應付到100萬個療程。

美國總統特朗普（Donald Trump）是在5月1日表示，瑞德西韋已獲得食品和藥物管理局（FDA）緊急使用授權（Emergency Use Authorization，EUA），用於治療新型冠狀病毒肺炎的患者。

瑞德西韋是一種實驗性的、廣譜型（broad-spectrum）抗病毒藥物，其醫治疾病的原理是阻止病毒自我複製，不是去阻斷病毒受體而是「直擊」病毒的「心臟」──即是病毒用來進行自我複製所必需的核糖核酸（RNA）及聚合酶（polymerase）。

（綜合報道）