新冠肺炎｜瑞德西韋療效中美結論相反　許樹昌：美研究量更具意義

新型肺炎全球肆虐，多國致力研究抗病毒藥，當中新藥瑞德西韋的療效備受關注。美國國立衞生研究院公布1,063人臨床測試，嚴重患者平均在11天內康復，較服用安慰劑的患者快31%，死亡率則下跌3.6%至8%。相反，國際醫學期刊《刺針》發表了在武漢進行的臨床測試，卻顯示瑞德西韋對於重症患者無顯著療效。 中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（1日）於電台節目表示，美國的研究數量更具意義，相信瑞德西韋對縮減病情有效，相信本月稍後會有更全面分析。他又提到，本港亦有30多個嚴重病例參與亞洲區的研究，病人用藥後均在第2日開始退燒，反映療效理想。

瑞德西韋原本是用於應對伊波拉病毒，現在則被視為治療新型肺炎的希望。（Reuters）

許樹昌解釋，《刺針》發表的研究是一項根據武漢市237名嚴重病患的臨床研究，雖然是全球最先就瑞德西韋作研究，但由於武漢確診數量減少，最終未能成功招收400名研究對象的目標。而美國由於疫情嚴重，在招募病例上超額完成，故許樹昌認為美國的研究更有意義。

許樹昌指，本港亦有30多個病例參與亞洲區的研究，用藥後均在第2日開始退燒。對比香港常用的雞尾酒療法，許樹昌表示雞尾酒療法的副作用較大，使用10日後肝酵素會上升，而使用瑞德西韋的病患中則有1成會作嘔，3%因肝酵素上升需要停藥。

昨日起連放4日長假，不少市民選擇到戶外消遣，許樹昌理解市民已留在家中一段很長的時間。惟他提醒市民，距離「疫情受控」的28日無本地個案尚有些時日，呼籲市民要繼續保持個人衛生及配戴口罩。