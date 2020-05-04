巴西政經有危機　總統繼續扇風點火　國內逾7000死仍不肯戴口罩

巴西新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡個案已突破7,000，增至7,025人，但總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）5月3日不理自己行為會導致國內政治緊張升溫的風險，為要求關閉高法院和國會而進行大規模示威的人打氣。他指責部分州長維持「破壞就業」的封鎖措施是不負責任的行為。他要求解除居家令。

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在5月3日進行的示威中，有些人是為反對前司法部長莫羅（Sergio Moro），另一些則要求罷免下院議長馬亞（Rodrigo Maia），還有人支持總統要巴西聯邦警察局長換人的決定。當天舉行的示威中，有人更呼籲國家重返1964至1985年軍事獨裁時期。

博爾索納羅在Facebook上載的長逾1小時影片，他向聚集總統府前歡呼、完全無視保持社交距離的支持群眾揮手致意。

他在4月19日亦有出席反對保持社交距離的示威。總統府黎明宮所在的聯邦特區，已強制規定所有人必須戴口罩。博爾索納羅顯然不放在心上。他4月29日被記者問到新冠肺炎死亡人數高於中國時更表示：「那又怎麼樣？」這在巴西引起熱烈討論。

在該國確診人數持續增加之際，博爾索納羅沒有做好榜樣，他沒有戴上口罩。他說這次抗議是民眾「自發的」，以及人們想要一個為巴西未來努力，而不會受到干預的政府。」

博爾索納羅說：「你知道人們與我們同在，軍隊站在法律，秩序，民主與自由站在同一方，以及我們一方。」他說有關方面對政府的干預已令人受夠了。有政治領袖認為，他參加反民主示威是不負責任的，尤其他總統曾對前軍事獨裁政權予以肯定。當時有數以百計的人被法外處決。

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黎明宮內外交困

博爾索納羅發表這番言論，正值他自已和巴西政府正面對危機。該國死亡人數增長沒放緩跡象，大流行相信會對該國經濟構成衝擊，或導致它今年萎縮5%。除經濟問題，這位巴西總統亦面對自己跟議員及法院關係變僵的情況。博爾索納羅看來愈來愈依賴政府中與軍方有關的顧問。

司法部前部長莫羅5月2日向執法單位作供逾8個小時。他之前曾指出，總統為個人政治利向警方施壓，干預它的調查行動。莫羅已交出手提電話，其中有來自博爾索納羅以及其他部長的短訊和錄音。

巴西最高法院4月27日批准對博爾索納羅因政治動機試圖干擾警方調查一事進行調查。莫羅5月2日前往錄取口供，被視為調查中重要的一環。

莫羅在辭職時說，總統曾在多個場合跟他說，他想讓聯邦警察部長換人，換上一個可讓他取得調查內容以及情報報告的人。他亦指總統尋求干預涉及其家庭成員的調查。

博爾索納羅否認有關指控，但巴西最高法院仍阻止他提名親信兼家庭朋友哈馬堅（Alexandre Ramagem）出任聯邦警察部長。博爾索納羅後來撤回哈馬堅的提名，表示5月4日會再提名另一人選。