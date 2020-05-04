【新冠肺炎・最新疫情】俄羅斯單日新增確診　連續第二天破萬

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過352萬人確診感染新型肺炎，美國成為全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發佈的即時統計數據顯示，截至香港時間5月4日下午5時56分，全球累計確診病例新增15,328個，累計3,522,593‬‬個。死亡病例新增253‬‬‬個，累計247,744‬‬個。數據顯示，累計確診病例數較多的國家是美國、西班牙、意大利、英國、法國和德國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發佈的即時統計數據顯示，截至香港時間5月4日下午5時58分，美國確診個案新增300個，累計增至1,158,341個，死亡個案新增4個，累計67,686個。痊癒個案為180,152個。美國已有約705萬人接受檢測。

巴西：衛生部5月3日公布，過去24小時確診病例新增4,588宗，累計增至101,147宗。死亡個案新增275個，累計增至7,025個。

菲律賓：衛生部公布截至4日下午4時，該國當天共有新增262個確診病例，確診病例累計達9,485個。該國新增死亡病例16個，累計死亡623個。 同時，有101人痊癒，累計痊癒人數為1,315人。

俄羅斯：5月4日錄得單日新增確診病例數連續第二天破萬，新增10,581個確診個案，累計確診個案145,268個；新增死亡個案76個，累計死亡個案1,356個。

西班牙：衞生部公布，5月4日國內新增356個確診病例，累計確診218,011個；新增死亡病例164個，累計死亡病例達25,428個；累計康復121,343人。

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意大利：民防部5月3日公布，死亡個案新增174個，累計增至28,884個，新增數字為3月10日以來新低。確診病例新增1,389宗，累計增至210,717宗。

法國：衛生部5月3日表示，過去24小時死亡個案新增135個，累計增至24,895個，新增數字為3月2日以來最低。確診病例累計增至168,814宗。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月4日公布數據顯示，該國新增679宗確診個案，累計163,175宗。死亡個案新增43宗，累計6,692宗。

伊朗：衞生部5月4日公布該國新增1,223個確診病例，累計確診個案98,647個；新增死亡個案74個，累計死亡個案6,277個。

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印度：確診個案已增逾4萬個。據該國衛生部數據，截至香港時間晚上7時30分，新增確診病例2,487個，累計達40263個；新增死亡病例83個，累計死亡1,306個。

泰國：該國5月4日公布，當地新增18個確診個案，累計確診個案為2,987個。同日未有新增死亡個案，累計54個。泰國的單日新增確診案例數目已連續一周維持個位數。

馬來西亞：5月4日新增55個確診病例，累計6,353個；死亡病例無新增，累計105個；痊癒個案71個，累計4,484個。

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韓國：韓國中央防疫對策本部5月4日指，截至當天凌晨零時，韓國較前一天新增8宗確診病例，累計10,801個。該國當天新增2宗死亡病例，累計252個。治癒並解除隔離病例增加34個，累計9,217個。

韓國來到4月29日，該國已再無本地個案。疫情自2月開始惡化後，韓國是全球第一個做到這一點的國家。不過該國仍有數個輸入個案。

日本：日本5月3日國內新增201宗確診個案，累計15,078宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至15,790宗。死亡個案新增32宗，累計549宗。其中東京5月3日新增91宗確診個案，累計4,568宗。

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