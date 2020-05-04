美國務卿蓬佩奧稱新冠病毒「人造」講話混亂「前言不對後語」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續之際，有關病毒來源是否人造以及是否由中國釋出，繼續是一些國家爭議焦點之一。美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月3日接受美國廣播公司（ABC News）主播拉達茨（Martha Raddatz）訪問，再次將疫情源頭歸咎中國武漢的病毒研究所。然而他被問及病毒是否由人為製造時，一時答「是」，一時又答「不是」，予人混亂的感覺。

美國廣播公司主播拉達茨（左）訪問美國國務卿蓬佩奧，問他新型冠狀肺炎病毒是否來自中國武漢實驗室，他先是答「是」，然後又答「不是」，再後來又暗示答案為「是」。（美國廣播公司影片截圖）

↓↓↓以下為美國VOX網站政治與政策助理編輯魯伯爾（Aaron Rupar）在推文中節錄美國國務卿蓬佩奧的訪問內容，當中有被美國《滾石》網站在5月3日報道中指出是「一片混亂」的情況。

RADDATZ: Do you believe coronavirus was man-made?



POMPEO: The best experts seem to think so



R: But the DNI says the consensus is it wasn't



P: That's right. I agree with that



R: So to be clear, which is it?



P: What's important is the Communist Party could've prevented this pic.twitter.com/uR608JZNFE — Aaron Rupar (@atrupar) May 3, 2020

蓬佩奧當日在美國廣播公司（ABC）節目中表示，「有大量證據」顯示病毒來自中國武漢一間實驗室，疫情源自該處，但他拒絕透露自己是否認為中國故意釋放病毒；他又說，全世界都見到中國有將病毒傳播全球，以及運作不合規格實驗室的歷史。

蓬佩奧又指，中國政府拒絕讓其他國家的科學家獲得了解實情的途徑，惟他並未宣稱病毒是人造的。

這位國務卿較早前曾表示，美方及全球各國的調查人員，都未能進入在武漢的相關病毒研究所，因此不能準確斷定病毒源頭，又指不清楚中國做研究的實驗室是否在足夠安全水平下運作，以避免目前的情況再發生。

蓬佩奧接受訪問期間，出現含糊其詞以及想將問題進行「模糊化」的情況，然而拉達茨一直嘗試問出他最真實的想法。

美國方面一直指新冠肺炎源頭在中國，中國應為疫情大流行負責。美國務卿蓬佩奧更是多次直指病毒來自中國武漢的病毒研究所。圖為他4月29日出席在美國國務院舉行的記者會（AP）

美國廣播公司主播拉達茨直接地問他：「你是否相信它（病毒）是人造或是經過基因改造？」

蓬佩奧當下回答：「看吧，最好的專家迄今看來認為它是人造。這時候我沒有理由不相信。」

拉達茨隨後指出，蓬佩奧與國家情報總監辦公室（ODNI）所發聲明內容有矛盾。ODNI的結論是「科學家的共識是新冠病毒不是人造或是經過基因改造」。

拉達茨看來在繼續將事情進行「模糊化」，但講得有點亂：「沒錯，我同意它。是。我看過他們的分析。我看過那個你也看過且公開發布的摘要。這時候我沒有理由去質疑它是的準確。」

拉達茨再嘗試讓蓬佩奧直接回答問題：「OK，讓我把這件事搞清楚，你不認為它是人造或是經過基因改造？」

蓬佩奧看來比之前站穩陣腳：「我已看過情報界所說的。我沒有理由相信他們弄錯。」

訪問來到尾聲之前，拉達茨再問：「你是否認為中國蓄意釋出病毒，或它是自實驗室意外（的結果）？」

蓬佩奧對此回答說：「沒有人被獲准進入這個實驗室或任何其他實驗室……因為中國共產黨已拒絕與全球衛生專家合作，所以我不能回答你這個問題。」

↓↓↓想看世界各地的民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：