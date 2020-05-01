【新冠肺炎】美媒：蓬佩奧施壓情報機構　證病毒與武漢實驗室有關

美國媒體4月30日引述美國現任及前任官員稱，華府有高官推動美國情報機關就疫情來自中國武漢實驗室這個沒有證據證明的理論找尋證據。那些官員指出，包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及一名中情局前局長有份帶頭對美國情報機構施壓，要求它們提供更多資料。

《紐約時報》4月30日引述一些情報界分析師稱，擔心來自政府的壓力，會扭曲對病毒的評估，以及它們可能被用作攻擊中國的政治武器。

很多情報機構對於最終能否找出一所實驗室與病毒之間有關連表示懷疑，以及曾研究過病毒的遺傳物質的科學家差不多全部都認為，病毒是在一個非實驗室環境下，由動物傳到人類。

美國指中國延誤通報疫情，導致全球多處備受疫情重擊，有意為此對中國進行報復。圖為4月30日美國印第安納州通用汽車廠房一名職員在生產呼吸機。（Reuters）

美國國家情報總監辦公室（Office of Director of National Intelligence）4月30日亦發表聲明，指情報界普遍認為，來自中國的SARS-CoV-2病毒並非由人為或基因改造而成。

特朗普4月30日稱見過SARS-CoV-2來自武漢病毒實驗室的證據，但不能透露是什麼讓他對這個說法這麼充滿信心。此外他後來亦在說話上做出一點平衡，稱關於引致新型冠肺炎的病毒來源有很多「理論」。此外美國一些部門傳在考慮不同方案，包括以關稅及裁制等措施懲罰被指導致疫情席捲全球的中國。