【新冠肺炎】歐盟：約40國承諾80億美元助研製疫苖　美國無參與

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周一（5月4日）表示，各國領袖承諾用80億美元（約620億港元）抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。

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歐盟、英國、加拿大、日本、沙特阿拉伯等約40個國家領袖及慈善家舉行視像會議，馮德萊恩在會後透露，這項初次籌募行動協助全球展開合作抗擊疫情，並已籌集到80億美元協助研發疫苗，以及進行診斷和治療。

協辦會議的英國首相約翰遜（Boris Johnson）發言時呼籲全球團結，形容研製疫苗可能是各人一生中最急切需要共同努力的事項。全球現時超過90項相關的疫苗研究，但即使成功獲得更多財務承諾，也需要更多時間研究哪一款疫苗有效與效用的大小。

是次集資行動由歐盟、世界銀行、蓋茨基金等機構推動，美國並沒有參與，有關官員亦沒說明箇中原因。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對成功籌募經費表示讚揚，「各方及全球團結一致抗疫，我們最終會取得勝利。」他說：「這病毒會與我們共存一段很長的時間，我們必須一同努力，研發並分享打敗疫情的方法。」

（綜合報道）