【新冠肺炎】美媒：華府草擬計劃推動台灣參與世衛

美國霍士新聞（Fox News）5月4日引述知情人士報道，特朗普政府正在傳閱草案，計劃推動台灣參與世界衛生組織（World Health Organization）的工作，抗衡中國的影響力，並懲罰世衛在應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情過份以中國為中心。

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報道指，白宮已經取得澳洲的支持，讓台灣以觀察員的身份加入世衛，並正在爭取德國、法國和英國的支持。據指，抗衡中國在世衛影響力的相關工作牽涉整個政府。

華府的國家安全團隊同時正在考慮一系列選項，讓世衛為疫情負責。消息人士透露，白宮過去多周已經指示國務院、國際開發署和美國駐聯合國代表團，研究將世衛資金用於其他衛生組織。不過有來自國家安全部門的消息人士更指，白宮亦考慮另外成立另一個衛生機構，讓美國有更大影響力。

美國國務院上周發文，呼籲支持容許台灣派員出席即將舉行的世界衛生大會。總統特朗普（Donald Trump）5月3日亦批評世衛是災難，指控組織傳遞錯誤的資訊，並形容世衛以中國為中心。