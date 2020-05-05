【新冠肺炎】山羊和木瓜驗出病毒　坦桑尼亞總統下令徹查

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球迅速蔓延，非洲國家開始出現大量確診病例。坦桑尼亞卻在山羊和木瓜樣本驗出新冠病毒，總統馬古富力（John Magufuli）5月3日質疑檢測試劑有問題。

非洲國家整體醫療水平較低，是新冠疫情爆發的潛在高風險地區。（路透社）

馬古富力在坦桑尼亞西北部查托（Chato）舉行的活動指出，來自外國的測試劑有「技術錯誤」，不過沒有透露更多細節。

馬古富力表示，早前指示安全部隊隨機抽取非人類樣本，包括從一個木瓜、一隻山羊和一隻綿羊採樣，並標註人名和年齡送到實驗室檢驗。技術人員並未知悉樣本的實際來源。從木瓜和山羊採集的樣本最終驗出對病毒呈陽性反應，意味很可能有人在沒有染病的情況下卻被檢測出陽性。

《內羅畢新聞》（Nairobi News）引述馬古富力說：「我們從一隻山羊身上提取的樣本結果呈陽性。這就告訴你，一些事不太對。（難道）我們現在應該對山羊和水果進行隔離嗎？」 他指出，「有些事正在發生，就像我之前說過的，我們不能覺得所有的援助都對這個國家有好處。」

坦桑尼亞負責檢測的國家衛生實驗室主管目前已經被停職，政府下令徹查事件。根據路透社統計，截至5月4日，坦桑尼亞累計有480宗新冠肺炎確診病例和18宗死亡病例。