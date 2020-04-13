【新冠肺炎】非洲駐華大使集體致信王毅表不滿　外交部回應

中國境內的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情基本控制之後，境外輸入病例成為中國防控的重點。有非洲國家抱怨中國對待一些非洲人不公。

路透社4月12日報道，非洲國家駐華大使致信中國外交部，稱中國政府應該解決他們對非洲人在華遭遇的關切，特別是在中國廣州，一些非洲人遭到「不公的對待以及歧視」。

非洲駐華大使們寫給中國外交部的信中指出，對非洲人的「污名化和歧視」容易給人造成一種印象：好像病毒是非洲人傳播的。信中提出，「駐華非洲大使團要求立刻停止強制性（病毒）檢測、隔離和其它一切針對非洲人的非人道做法」。

信中還特別指出一些事件，包括非洲人半夜被旅館趕出去、扣押護照、威脅吊銷簽證或遣返。

該報道稱，這封信寄給了中國外長王毅以及非盟主席、南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）和非洲各國外交部。

中國駐津巴布韋大使館4月11日駁斥了有關非洲人被故意當作襲擊目標的指稱。「炒作孤立事件是有害的，」它在一份Twitter聲明中表示。「中國對這個國家的所有人，不管是中國人還是外國人，都一視同仁。」

4月11日，加納外交部長博奇韋（Shirley Ayorkor Botchwey）表示，她已召見中國大使，表達自己的失望之情，並要求中國採取行動。

肯尼亞外交部也「正式表達了關切」，並補充說，政府正在與中國當局合作解決此事。

尼日利亞下院領袖格巴賈比亞米拉（Femi Gbajabiamila）召見中國駐尼日利亞大使周平劍，要求中方對此問題做出解釋。

4月12日，中國外交部網站公布發言人趙立堅就「廣東省實施防疫措施涉及非洲國家在華公民有關問題發表談話」，稱中國政府在疫情防控過程中，一貫高度重視保障外國在華人員的生命健康安全，對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行更是零容忍。

該談話還提到，針對當前一些非洲朋友的關切，廣東方面高度重視，迅速進行梳理排查，加緊改進完善工作方式，包括按照無差別對待原則落實各項健康管理服務，指定專門酒店供需要醫學觀察的外國人入住，適當減免經濟困難人員住宿費用；同外國駐廣州總領館建立有效溝通機制；堅決反對任何種族主義、歧視性言論等。

廣州市外辦主任劉保春4月12日表示，廣州正在對所有入境廣州的人執行防病毒措施，不分國籍、種族或性別。他希望「外國人能像中國人一樣嚴格遵守防病毒規則」。