【新冠肺炎】澳洲總理：病毒最可能來自野生動物濕貨街市

在美國總統特朗普（Donald Trump）質疑新型冠狀病毒來自中國武漢實驗室後，路透社報道，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）5月5日指，新型冠狀病毒的最可能來源是中國的野生動物濕貨街市（wildlife wet market）。

莫里森在首都坎培拉（Canberra）向記者表示，儘管他不排除特朗普提出的看法，但澳洲目前沒有看到證據能夠改變病毒源自野生野生動物濕貨街市的觀點。

莫里森之後稱「最重要的是，我們要有適當的監察、獨立的監察，以透明的方式去了解這些事物的來源，讓我們能夠吸取教訓，去確保我們能應付潛在的病毒大流行，它將可以在世上任何地方出現。我們要吸取教訓，這是澳洲關注的事情。」

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自新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球大爆發後，病毒源頭成為政治角力下的爭議議題，美方多次指稱病毒來自中國，又批評中國早期隱瞞疫情，總統特朗普（Donald Trump）甚至質疑病毒來自中國武漢實驗室，但未有提供證據；至於中方則稱病毒最早發現於武漢，並不等同起源於武漢，病毒可能源自任何地方。

美國有線新聞網絡（CNN）5月4日引述兩名西方官員指，五眼聯盟（Five Eyes）共享的情報顯示新冠肺炎疫情不大可能是因為實驗室意外而傳播，而是來自一個中國市場。